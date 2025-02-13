«Лаборатория моды»: в Чапаевске состоится IV Всероссийский фестиваль-конкурс театров моды

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15 февраля в 11:00 в ДК им. В.И. Чапаева состоится IV Всероссийский фестиваль-конкурс театров моды и студий костюм «Лаборатория моды». (0+)



Конкурс проходит в Чапаевске с 2017 года и уже четвертый раз в статусе «всероссийский», что стало возможным благодаря сотрудничеству организаторов с Ассоциацией детских творческих объединений «Золотая игла» (г. Москва).



Конкурсная программа этого года обновилась: кроме традиционных номинаций «Костюм – реальность», «Костюм – художественная идея», «Этностиль», «Играем в моду», «Шоу – представление», «Дебют», «Pre-дебют», «Первый выход в свет», «Классическое дефиле» участников мероприятия ждут новые номинации «Рисуем эскиз» и «Модная фотография». Также изменения произошли в номинации «Классическое дефиле», кроме индивидуальных выступлений добавились выступления команд.



"Фестиваль продолжает расти, он интересен и востребован. Уверена, что на его показах и мастер-классах влюбленные в красоту люди вновь обменяются самой актуальной информацией модной индустрии и помогут всем желающим освоить тонкости создания модного образа. Желаю организаторам и командам уверенного творческого роста и еще больше креативных идей", – поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.



В программе конкурса: торжественное открытие, выставка фоторабот, конкурсные выступления участников, круглый стол для руководителей, развлекательная программа для участников, церемония награждения.



Увеличилось количество участников и расширилась география. В конкурсе примут участие 26 коллективов и 2 индивидуальных участника, которые представят 8 субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Владимирская область, Вологодская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область., Свердловская область, Ульяновская область.



В состав жюри вошли деятели культуры и искусств, члены жюри национального конкурса театров моды «Золотая игла», опытные педагоги, модельеры и искусствоведы.



Организаторы приглашают на праздник красоты, моды и стиля!

Фото: минкульт СО