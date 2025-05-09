Кустурица и Сигал приехали на парад Победы в Москву

1086

Американский актер Стивен Сигал и сербский режиссер Эмир Кустурица находятся на трибунах среди гостей на параде Победы на Красной площади в Москве.

Также среди гостей – Владимир Машков, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и муфтий Талгат Таджуддин, сообщает РИА Новости. На параде присутствуют главы министерств и ведомств, политики, деятели культуры и общественники.

В параде Победы участвуют свыше 11,5 тыс. военнослужащих, 1,5 тысячи из них – участники специальной военной операции. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков.