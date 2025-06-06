Курсанты Самарского юридического института ФСИН России оказали юридическую помощь осуждённым

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В исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области прошёл правовой приём для осуждённых, организованный курсантами-консультантами юридической клиники Самарского юридического института ФСИН России.

Под руководством преподавателей они консультировали граждан по вопросам защиты своих прав, особенностям исполнения наказания и другим актуальным темам.

Мероприятия такого формата стали доброй традицией и позволяет не только оказать юридическую поддержку осуждённых, но и даёт будущим специалистам ценный практический опыт.