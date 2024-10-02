Курник, борщ и медовик: какие видеорецепты ищут самарцы

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Аналитики Яндекса выяснили, видеорецептами каких блюд интересуются жители Самары. Судя по агрегированным обезличенным запросам в Поиске, среди характерных для самарцев блюд лидирует курник: ролики про его приготовление они ищут чаще, чем жители других-городов миллионников РФ. Среди продуктов на первой строчке оказалась вишня: видеорецептами с ней самарцы интересуются тоже чаще, чем в среднем по миллионникам.

Самое популярное блюдо, для которого жители Самары ищут ролики с рецептами, — это шарлотка. Второе место заняли блины, а на третьей строчке оказался курник. Самый популярный салат — цезарь, суп — борщ, а торт — медовик.

Среди продуктов, видеорецепты с которыми чаще всего ищут самарцы, первое место досталось курице, второе — говядине, третье — свинине. В пятёрку лидеров также вошли яблоки и помидоры.