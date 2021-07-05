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Купание на городских пляжах Сочи запрещено после сильных ливней, начавшихся 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.

По обновленным данным регионального оперштаба, в результате обильных осадков до критической отметки поднялся уровень воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Ранее сообщалось, что жителей просят соблюдать спокойствие и подготовить документы и вещи первой необходимости, если придется начать эвакуацию населения.

Как уточняет администрация города, из-за обильных осадков и сильного ветра значительно пострадали пляжи Адлерского и Хостинского районов.

"Устранять последствия уже начали... Работы завершат, как только нормализуется погода. Все пляжи курорта Сочи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. Купание на них запрещено. Выставлены информационные аншлаги, усилено дежурство матросов-спасателей", – сообщает администрация Сочи.

Фото: РИА Новости / Артур Лебедев