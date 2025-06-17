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«Культурный десант 45/25»: 21 июня в Самаре пройдут мероприятия уникального культурно-патриотического проекта

17 июня 2025 15:24
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Это проект, призванный на языке музыки, образов и слов вспомнить о былых и рассказать о текущих подвигах, сохранить память о Великой Победе и воспеть героев настоящего времени.

Это проект, призванный на языке музыки, образов и слов вспомнить о былых и рассказать о текущих подвигах, сохранить память о Великой Победе и воспеть героев настоящего времени. Культура не только сохраняет память и духовные ценности прошлого, но и формирует смыслы завтрашнего дня. Какая она, наша культура и страна будет после войны? Обратимся к прошлому и взглянем в будущее вместе. 18+

Город Куйбышев (ныне Самара) стал символом культурного подвига и духовного сопротивления в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году здесь впервые прозвучала Седьмая симфония («Ленинградская») композитора Дмитрия Шостаковича, ставшая символом несгибаемого духа советского народа. Это историческое событие является примером того, как искусство способно вдохновлять общество на героические свершения. Сегодня Самара вновь становится голосом Победы и надежды. Она примет эстафету «Культурного десанта 45/25» после Нижнего Новгорода и Казани.

Проект реализуется при поддержке Правительств Нижегородской и Самарской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы — концертное агентство «КА22», основанное музыкантом, членом Общественной палаты РФ Петром Лундстремом и продюсером Анной Ховановой.

Символом «Культурного десанта 45/25» стало легендарное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», оснащенное искусственным интеллектом. На нем участники перемещаются по Волге, останавливаясь в городах маршрута проекта, объединяющего искусство и историческую память.

Форумная программа проекта «Говорим. Смотрим. Читаем. Думаем» объединяет интеллектуальные и творческие силы современности. Музыкальная часть проекта посвящена современным историческим событиям. Симфонический оркестр исполнит концерт-симфонию «Русскому Донбассу».

Для посещения всех мероприятий необходимо заранее зарегистрироваться на сайте tickets.ka22.agency и получить QR-код.

Программа мероприятий в Самаре (21 июня):
Площадки проведения:
⇢ Кинотеатр «Художественный» им. Т.А. Ивановой, ул. Куйбышева, 105 (основная программа мероприятий);
⇢ Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141 (музыкальный концерт).

Расписание:

09:30 – 11:30 — Пленарное заседание. Тема: «Симфония Победы. Культура как оружие духа вчера, сегодня и завтра». Участники: Герои России, общественные деятели и деятели культуры;
11:30 – 12:00 — Пресс-подход для СМИ;
12:00 – 13:30 — Творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным на тему «Русская литература как оружие Победы»;
13:30 – 15:00 — Встреча с поэтами Анной Долгаревой и Марией Ватутиной на тему: «Поэзия фронта и тыла: слова, которые побеждают»;
14:00 – 16:00 — Литературные посиделки с Ксенией Алферовой «Моя Друнина»;
15:00 – 17:20 — Показ первой серии фильма «У края бездны» и беседа с режиссером Максимом Фадеевым (обсуждение после просмотра);
17:00 — Концерт-симфония «Русскому Донбассу». В программе: Донецкий симфонический оркестр («Оркестр непокорённых»), хор имени А.В. Александрова, оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, солист — Пётр Лундстрем (скрипка).

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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