КультПРОсветПоляна заработала в Новокуйбышевске на площадке городского парка «Дубки»

Пространство «КультПРОсветПоляна» организовано на площадке городского парка «Дубки». Мероприятия в рамках проекта знакомят жителей города с отечественной и мировой культурой и искусством. В комфортной обстановке на открытом воздухе гости получают новые знания, знакомятся с интересными людьми и раскрывают свои творческие способности.

Уже прошло несколько мероприятий: библиоперформанс «Мы все учились понемногу» - в форме интерактивной беседы о жизни и учёбе А.С. Пушкина участники погрузились в атмосферу XIX века. Потренировались в письме пером и чернилами, выучили фразы на латинском и французском языках, решили необычные арифметические задачи. Благодаря современному цифровому оборудованию посетители смогли прочувствовать колорит пушкинской эпохи через иллюстрации из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина г. Санкт-Петербург. Композицию дополнили кадры уникальной кинохроники из биографического художественного фильма «Юность поэта», удостоенного золотой медали в 1937 году в Париже.

Также на площадке проекта прошла творческая встреча с художественным руководителем и актерами театра юного зрителя «Время тайн» «Театр – детям!». В рамках встречи художественный руководитель театра заслуженный работник культуры Самарской области А.С. Юнин рассказал об истории создания театра, о его настоящем и будущем. Актеры театра украсили встречу песнями и отрывками из спектаклей, а также провели для всех желающих мастер-классы по актерскому искусству. На экране демонстрировались уникальные фотографии из архива театра и ролик о его истории.

Руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Новокуйбышевск Сергей Апарин рассказывает: «Просветительский проект «КульПросветПоляна» реализуется в 2025 году в парке «Дубки», при поддержке министерства культуры Самарской области. Открытие проекта неслучайно было приурочено к Дню знаний, ведь его целью является приобщение жителей города к мировой культуре и искусству, посредством интересных и разнообразных просветительских мероприятий. Создать уютное пространство для отдыха в виде площадки под открытым небом с мягкой мебелью (кресло-груши) и экраном хорошего качества для качественного показа видеоконтента и проведения различных активностей для разновозрастной аудитории позволило приобретенное в рамках проекта оборудование. Благодаря новому арт-пространству культура стала еще ближе к жителям города, выйдя за стены учреждений».

Проект реализуется в рамках региональной программы Самарской области «Культурные люди», разработанной по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. На средства программы приобретено оборудование для качественного воспроизведения музыкального сопровождения и видеоконтенат: акустические системы, микшерный пульт, планшет кабели и др.оборудование, уличный светодиодный экран позволяет воспроизводить видео материалы при любых погодных условиях без потери качества транслируемого материала.

Для комфортного размещения зрителей во время проведения мероприятий приобретены кресло-мешок «груша», в рамках реализации проекта запланировано проведение различных мастер-классов для этого были приобретены столы и стулья.

Фото: минкульт СО