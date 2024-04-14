179

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Как рассказал ТАСС сам артист, во время операции на сердце он был в сознании, ему поставили пять стентов.

По словам артиста, в "Вегас сити холле", где проходило юбилейное шоу Куклачева, дежурила бригада скорой помощи, благодаря которой вовремя успели среагировать. "Пять стентов он (врач - прим. ТАСС) поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное - я нужен еще России, и Господь мне дает пожить", - сказал Куклачев ТАСС.

12 февраля основатель и руководитель Театра кошек Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу "Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни". Медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу, сообщил ТАСС сын артиста Дмитрий Куклачев. Пресс-секретарь театра сообщила ТАСС в субботу, что артисту сделали операцию и его состояние стабильное. По ее словам, у Юрия Куклачева обширный инфаркт. 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет.

Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев является первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей.