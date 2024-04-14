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Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта

14 апреля 2024 13:25
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Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Как рассказал ТАСС сам артист, во время операции на сердце он был в сознании, ему поставили пять стентов.

По словам артиста, в "Вегас сити холле", где проходило юбилейное шоу Куклачева, дежурила бригада скорой помощи, благодаря которой вовремя успели среагировать. "Пять стентов он (врач - прим. ТАСС) поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное - я нужен еще России, и Господь мне дает пожить", - сказал Куклачев ТАСС.

12 февраля основатель и руководитель Театра кошек Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу "Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни". Медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу, сообщил ТАСС сын артиста Дмитрий Куклачев. Пресс-секретарь театра сообщила ТАСС в субботу, что артисту сделали операцию и его состояние стабильное. По ее словам, у Юрия Куклачева обширный инфаркт. 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет.

Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев является первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей.

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