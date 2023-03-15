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«Крымская весна» сплотила всех граждан России: Самарская область примет участие во всероссийских мероприятиях,

посвящённых годовщине присоединения Крыма и Севастополя, и проведёт народную акцию «#СвоихНебросаем».

18 марта – исторический день, ровно девять лет назад Крым воссоединился с Россией. Подписание в Кремле договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации стало поворотным моментом в истории не только самого полуострова, но и всей страны. Сегодня, девять лет спустя, стало очевидно ­– иначе быть не могло. «Результат референдума 2014 года – не только восстановление исторической справедливости. Он заключается в том, что мы ещё раз ясно, чётко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины», – отмечал Президент Российской Федерации Владимир Путин в год начала специальной военной операции в Донбассе. Тогда Президент подчеркнул, что Крым необходимо было «вытащить из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства», и что именно избавление людей от этих страданий, от этого геноцида стало основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции.

«Сегодня Россия, вновь откликнувшись на призыв о помощи жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, встала на защиту людей, их права на жизнь, на защиту нашей страны от ростков националистических идей, которые проросли у самых границ нашей Родины. Сегодня мы гордимся мужеством наших парней, защитников Донбасса и Луганской Народной Республики», ­– отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Единство, гордость, патриотизм, вера в справедливость и правду – лейтмотив мероприятий, приуроченных к годовщине вхождения Крыма и Севастополя, которые пройдут по всей России в этом году.

Афиша культурно-образовательных мероприятий ориентирована на широкую аудиторию, но каждое из них призвано напомнить, насколько важным был судьбоносный выбор 2014 года и каким непростым для Крыма и Севастополя был путь домой. В кинозалах муниципальных образований Самарской области пройдёт показ художественного фильма «Дорога к дому» (режиссёр Иван Шерстников), снятого в Крыму и созданного крымскими кинематографистами при поддержке ООО «Концертно-продюсерского центра Сергея Войтенко». Библиотеки, музеи и другие учреждения культуры подготовили содержательные, разноформатные программы, которые в полной мере раскрывают богатое, яркое культурное и духовное наследие Крыма. Так, в историческом парке «Россия – моя история» 18 марта в 14:00 для всех желающих пройдёт сборная экскурсия с викториной «Крым – от империи до федерации». Также в этот день в Историческом парке состоится открытие мультимедийной выставки графических новелл «Герои спецоперации», посвящённых подвигам участников СВО. Практически в каждом муниципальном образовании пройдёт тематическая концертная программа. В селе Борское состоится концерт в рамках проекта совета отцов Самарской области «Песни Победы Отцов». Специально к памятной дате в репертуар областного проекта будут добавлены песни «Севастопольский вальс» и «Легендарный Севастополь».

В сети интернет каждый житель Самарской области может присоединиться к акции по размещению информации о значимости воссоединения республики Крым с Россией и поздравлений, приуроченных к этой дате, – для участия достаточно поставить под постом хэштег #ЗаНашКрым. Также в социальных сетях проходит акция «Русский мир не искоренить!», в ходе которой пользователи рассказывают о русской культуре, выдающихся личностях, памятниках, мемориалах и т.д., которые пытаются осквернить и запретить по всему миру. И серия видеопостов «Моя страна – моя Россия», в которых участники читают стихотворения великих русских поэтов в знак протеста против попыток запрета русской культуры за рубежом.

18 марта в 11:00 в областной столице на площади Славы старт тематическим мероприятиям дадут народная акция по изготовлению маскировочных сетей «#СвоихНеБросаем», акция «Самарский хлеб и крымский чай». В 12:00 от ТЦ «Русь на Волге» стартует автопробег «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!». В вечернее время телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» будет тематически подсвечена, а на фасадах зданий в городских округах и муниципальных районах региона за счёт комбинирования освещения окон будет скомпонована буква Z – визуальный символ спецоперации в Донбассе.

Кульминацией всех мероприятий станет митинг-концерт «Крымская весна», с участием самарских коллективов, который пройдет на площади Славы. Присоединиться к мероприятиям может каждый неравнодушный житель и гость Самарской области.

Крым, Донбасс, Россия – навсегда!

Фото: департамент информационной политики СО