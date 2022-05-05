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"Крылья Советов" сыграют против "Динамо" в ретро-форме, изготовленной специально к 80-летию клуба

5 мая 2022 17:37
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В фотосессии в новых футболках приняли участие легенда клуба Валерьян Панфилов и игрок команды Роман Ежов.

Футбольный клуб "Крылья Советов" презентует юбилейную ретро-форму, изготовленную специально к 80-летию клуба.

В этих футболках самарская команда проведет матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против "Динамо".

На стильных ретро-майках, созданных по мотивам футболок "Крыльев" прошлых лет, красуется Монумент Славы – один из главных символов Самары. Этот памятник был возведён в честь больших заслуг рабочих авиационной промышленности нашего города. На поднятых руках рабочий держит большие наклонённые плоскости, символизирующие крылья выпущенных в Куйбышеве военных самолётов. Фигура рабочего символизирует труженика, а постамент — возносящийся в небо яркий луч.

В фотосессии в новых футболках приняли участие легенда клуба Валерьян Панфилов (413 матчей за "Крылья Советов", мастер спорта СССР) и игрок команды Роман Ежов. Два полузащитника разных лет символизируют тесную связь поколений футболистов "Крыльев Советов", почитание традиций волжского клуба.

Футболки поступят в продажу в день матча с "Динамо" 6 мая. Стоимость – 3490 рублей.

Владельцы юбилейных паспортов болельщика "Крыльев Советов", поставившие все печати в паспорте, получат футболки в подарок, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    ФК "КС"

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