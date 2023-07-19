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«Крылья Советов» при поддержке ФОНБЕТ передали оборудование Самарской областной детской клинической больнице

19 июля 2023 18:46
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Все средства, вырученные 3 июня на матче «Крылья Советов» – «Спартак», пошли на нужды Самарской областной детской клинической больницы.

Все средства, вырученные 3 июня на матче «Крылья Советов» – «Спартак», пошли на нужды Самарской областной детской клинической больницы. К благотворительной акции присоединился титульный спонсор клуба, ФОНБЕТ и удвоил эту сумму. Благодаря этому удалось собрать 864 000 рублей для Самарской областной детской клинической больницы.

На вырученные средства от совместной акции с ФОНБЕТ клуб приобрел прикроватные мониторы Mindray iMEC 12 для отделения реанимации и интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей. Прибор отслеживает, предоставляет информацию о жизненно важных показателях больного и моментально реагирует на изменение состояния и информирует об этом персонал.

Сегодня генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев, заместитель генерального директора по финансам и экономике Инна Давлетшина, начальник коммерческого отдела Руслан Хаяров, игрок «Крыльев Советов» Владимир Писарский и футболистка женской команды Полина Гефко посетили детскую больницу, чтобы передать прикроватные мониторы Mindray iMEC 12.

Передача аппаратов Mindray iMEC 12 закроет потребность медицинского учреждения в этом оборудовании, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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