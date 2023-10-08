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"Крылья Советов" - "Пари НН" - 0:2

8 октября 2023 17:37
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В следующем матче "Крылья Советов" встречаются в Санкт-Петербурге с "Зенитом".

В одиннадцатом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде встречались с "Пари НН".

Счет в мачте был открыт хозяевами поля на 13 минуте встречи. Голкипер Артур Нигматуллин после атаки самарцев быстро ввел мяч в игру, руками отправив его в центре поля, Эдгар Севикян принял мяч прошел по флангу и после смещения в центр неотразимо пробил по воротам самарцев – 1:0.

В компенсированное время Зе Турбо довел счет до 2:0.

Несмотря на поражение "Крылья Советов" сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице. Впервые в этом чемпионате "Крылья" не забили в ворота соперников.

В следующем матче "Крылья Советов" встречаются в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Игра 12-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 22 октября, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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