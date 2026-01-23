Крупный сбой в работе интернета произошёл 22 января в Промышленном районе Самары.

Массовые жалобы от абонентов начали поступать в 13:45. Однако изначально операторы службы поддержки рекомендовали стандартные процедуры возвращения в сеть, сообщают очевидцы.

«Сначала операторы просили перезагрузить модем и так далее, но не так давно на сайте оператора появилось сообщение об аварии», — рассказывает очевидица.

Компания «Теленет» подтвердила, что произошло повреждение на магистральной линии связи, и технические специалисты приступили к срочным работам по восстановлению, пишет ГТРК-Самара.