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Круглый стол по кибербезопасности прошел в Самарской области

1 декабря 2022 11:52
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Круглый стол по кибербезопасности прошел в Самарской области

Встреча состоялась во исполнение решения Президиума Общественного совета при областном главке полиции.

В ГУ МВД России по Самарской области состоялась рабочая встреча, в рамках которой обсудили вопрос оздоровления регионального контента в сети Интернет. Встреча прошла во исполнение решения Президиума Общественного совета при областном главке полиции. За круглым столом собрались все, кто обеспокоен размещением опасного контента в социальных сетях, вопросами IT-безопасности и профилактики преступлений, совершаемых в Интернет-пространстве.

Открывая мероприятие, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн отметил важность совместной работы правоохранительных органов, общественных организаций и всех, кому небезразлично распространение в сети Интернет опасного контента.

В дальнейшем обсуждении приняли активное участие все присутствующие на встрече.

Обсуждая деятельность по профилактике преступлений и правонарушений, участники встречи пришли к единодушному мнению, что в этом направлении необходима помощь экспертов банковской сферы. Представители Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России выразили готовность предоставлять профилактические материалы, направленные на повышение финансовой грамотности населения, для дальнейшего использования и распространени.

Также принять участие в совместной работе выразили желание представители различных общественных организаций. 

Участники встречи обсудили алгоритм работы по каждому направлению деятельности, формат обратной связи с подведением результатов и запланировали начать совместную работу уже в декабре 2022 года. «Конечно, мы понимаем, что работы в этом направлении у нас очень много, но она, как никогда, необходима. Уверен, совместными усилиями мы точно справимся», - отметил заместитель председателя Общественного совета при областном главке полиции Алексей Бородин.

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