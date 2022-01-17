Крещение Господне: в этом году в Самаре купель оборудует на Полевом спуске

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В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне.

В этом году администрация Самары совместно с ГУ МЧС России по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске. Здесь будет спланирована работа спасателей и медицинских работников, выдача горячего чая, оборудован пункт обогрева и места для переодевания. Работа спецслужб будет организована с 20.00 18 января до 18.00 19 января.

Также все желающие смогут совершить омовение в купелях при четырёх городских храмах. В других местах купание в прорубях на льду запрещено.

Горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, при нахождении на водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности.