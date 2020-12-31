Кремлевская ёлка ждёт всех детей из Самарской области через несколько часов!

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Кремлевскую ёлку в этом году «посетят» дети из каждого уголка Губернии.

Сегодня, в 19:00 по самарскому времени, в эфире федерального телеканала «Карусель» для каждого ребенка начнется грандиозное волшебное шоу «Пятое время года, или Кто придумал Новый год». Мюзикл, рожденный на сцене Государственного Кремлёвского дворца, войдет в каждый дом в праздничной телеверсии. Такой формат, учитывающий санитарные противоэпидемические ограничения, позволит не подвергать опасности здоровье малышей и их родителей. При этом дверь в сказку открывается каждому ребенку.

Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года.

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей. Наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания, в нём использованы только натуральные материалы.