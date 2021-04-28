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Кремль не исключает возможного объединения некоторых российских регионов, но такая инициатива должна исходить от населения, она не может быть навязана сверху. Именно воля жителей является определяющим фактором при принятии подобных решений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нет, не исключают, - указал Песков в ответ на вопрос, не исключают ли в Кремле возможности объединения каких-либо регионов при согласии их жителей. - Но это может идти, что называется, только снизу. То есть это не может навязываться".

"Во многих регионах, действительно, экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием является, конечно, воля жителей этих регионов", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что "далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время". "Это является определяющим фактором", - заключил пресс-секретарь президента России.

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