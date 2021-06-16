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Кредитный рейтинг Самарской области поднялся до уровня «Ba1» с прогнозом «Стабильный»  

16 июня 2021 14:31
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По мнению специалистов, повышение уровня рейтинга Самарской области отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере.

Международное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service Ltd.» повысило кредитный рейтинг Самарской области, подняв уровень кредитного рейтинга региона на одну ступень с уровня «Ba2» до уровня «Ba1» с прогнозом «Стабильный». В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале Moody's Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным регионам: Москве и Санкт-Петербургу. По мнению аналитиков, Moody's, наша область является одним из наиболее промышленно развитых и динамично развивающихся регионов страны.

По мнению специалистов, повышение уровня рейтинга Самарской области отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере, произошедшие за последнее время, которые могут позволить региону совершить переход на более высокий уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.

Кроме того, высокий кредитный рейтинг - это положительная оценка уровня и динамики развития региона, а также важнейший критерий надежности выпускаемых областью долговых обязательств, который используется при сравнении ценных бумаг как объектов инвестирования. 

В числе положительных факторов, повлиявших на решение по повышению уровня кредитного рейтинга региона, аналитики Moody's выделяют следующие: «хорошие показатели сбалансированности областного бюджета, взвешенная политика по управлению ликвидностью, умеренная долговая нагрузка и достаточно равномерное распределение долга по срокам». Также, аналитики агентства отмечают, что консервативный подход региональных властей в отношении управления региональным бюджетом позволяет поддерживать умеренный уровень долговой нагрузки. Правительство Самарской области уделяет много внимания контролю расходов и стресс тестированию бюджета, что позволяет оперативно реагировать на изменение экономической ситуации в регионе. 

Согласно оценке министерства финансов Российской Федерации, область находится в группе регионов с высокой долговой устойчивостью, что характеризует Самарскую область, как передовой регион, успешно реализующий эффективную бюджетную политику и грамотное управление государственным долгом.

По прогнозам экспертов, текущее повышение уровня кредитного рейтинга позитивно отразится на инвестиционной привлекательности региона и придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию.

Романов Антон, директор управления рынков долгового капитала АО ВТБ Капитал:

«АО ВТБ Капитал приветствует повышение агентством Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Самарской области до уровня Ва1. Данный уровень рейтинга выводит Самарскую область в ТОП-лист субъектов РФ с высочайшим кредитным качеством, состоящим до сих пор исключительно из нефте/газодобывающих и столичных регионов: ХМАО - Югра, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Московская область.  Высокое кредитное качество Самарской области и сбалансированная бюджетная политика региона в совокупности с высоким уровнем рейтинга позволит привлечь при размещении облигаций средства ультраконсервативных инвесторов, склонных к минимизации рисков. Повышение кредитного рейтинга также может сказаться на снижении ставки привлечения ресурсов за счет усиления конкуренции при размещении облигаций среди покупателей облигаций».

Арбузов Вячеслав, исполняющий обязанности Председателя Правления АО КБ «Солидарность»:

«Рейтинг Самарской области от международного агентства Moody’s был повышен и показал, что качество корпоративного управления регионом и его финансовая устойчивость существенно улучшились, сохраняют свои положительные  тенденции, тем самым выводя область в число наиболее перспективных. Для нас – банка самарского происхождения, всегда верящего в потенциал своего родного региона, это не удивительно, но очень приятно, что даже сложные экономические условия, вызванные пандемией коронавируса и международной обстановкой, не помешали местному руководству продолжать проводить сбалансированную и эффективную бюджетную политику на благо региона.

За последние четыре года Самарская область уверенно демонстрирует динамику роста по всем направлениям и существенно укрепила свои позиции в качестве инвестиционно активного субъекта страны. Именно здесь запускаются крупные инфраструктурные проекты федерального масштаба, активно развиваются инвестиционные площадки, а руководители компаний видят в правительстве региона надежного партнера.

Удобное географическое положение, развитая транспортная и производственная инфраструктура, высокий кадровый и потребительский потенциал, наличие свободных производственных мощностей, дополненные подтвержденной фискальной надежностью и компетентным управлением бюджетом являются ключом к инвестиционной привлекательности и как следствие благосостоянию региона и его жителей».

Перемышлина Татьяна, старший вице-президент - региональный директор Операционного офиса «Самарский» ПАО «Промсвязьбанк»:

«Повышение рейтинга Самарской области международным агентством Moody`s по итогам 2020 года является знаковым событием для региона. Высокий рейтинг позволяет области привлекать на долговых рынках заимствования, а также находить средства для рефинансирования бюджетных затрат по более низкой стоимости. Это также позитивный сигнал для инвесторов, которые рассматривают регион как площадку для развития бизнеса, что влияет на рост прямых инвестиций в экономику области».

 

Теги: Акценты Кредитный рейтинг поднялся регион

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