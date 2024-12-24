Красный уровень: магнитная буря накроет Землю 25 декабря

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Ученые предупреждают о магнитной буре 25 декабря. По прогнозам астрофизиков, она достигнет «красного» 5-бального уровня, пишет URA.RU.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 25 декабря составит около 40%. Это значит, что геомагнитное поле Земли может быть неспокойным. Вероятность сильного шторма оценивается на уровне 20% — это низкий показатель, который говорит о малой вероятности экстремальных всплесков.

При этом день начнется относительно спокойно. Уровень геомагнитной активности будет около трех баллов из девяти — это норма. Для понимания: такой показатель считается умеренным и не вызывает значительных последствий для большинства людей. Но после 15:00 все изменится. Уровень геомагнитной активности поднимется до четырех баллов — это уже «красный уровень», который соответствует возбужденной магнитосфере. Такие условия могут повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

К полуночи 25 декабря геомагнитная обстановка достигнет пяти красных баллов, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако ситуация может измениться в течение нескольких часов, поскольку солнечная активность непредсказуема.