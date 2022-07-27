Котоняни, курьеры, контролеры билетов: кем подрабатывают подростки в Самарской области этим летом

Опрос проводили по всей стране среди 1945 родителей (в возрасте от 37 лет и старше) подростков (в возрасте 14-17 лет), в том числе и в Самарской области.
По данным исследования, этим летом подрабатывает 50% самарских школьников. В основном подработку им удалось найти через сайт по поиску работы (37%), знакомых и друзей (22%), через родителей (20%), соцсети (12%), пишет Зарплата.
Школьники этим летом работают:
Практически половина подростков (48%) работает ради карманных денег, 28% школьников копят на необходимую покупку, 11% развивают жизненные навыки, например, независимость, уверенность и умение справляться с трудностями, 10% учатся управлять собственными финансами, 3% набираются рабочего опыта.