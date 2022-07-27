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Котоняни, курьеры, контролеры билетов: кем подрабатывают подростки в Самарской области этим летом

27 июля 2022 10:34
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Котоняни, курьеры, контролеры билетов: кем подрабатывают подростки в Самарской области этим летом

Опрос проводили по всей стране среди 1945 родителей (в возрасте от 37 лет и старше) подростков (в возрасте 14-17 лет), в том числе и в Самарской области. 

По данным исследования, этим летом подрабатывает 50% самарских школьников. В основном подработку им удалось найти через сайт по поиску работы (37%), знакомых и друзей (22%), через родителей (20%), соцсети (12%), пишет Зарплата.

Школьники этим летом работают:

  • курьерами – 18%, 
  • промоутерами – 15%, 
  • расклейщиками объявлений – 12%, 
  • продавцами – 9%, 
  • догситтерами/котонянями – 6%, 
  • дворниками/уборщицами – 5%, 
  • грузчиками – 3%, 
  • комплектовщиками товаров – 3%, 
  • официантами – 3%, 
  • аниматорами – 2%, 
  • работниками кол-центров – 2%,
  • контролерами билетов на аттракционах – 2%,
  • остальные выполняют разовые работы в различных сферах.

Практически половина подростков (48%) работает ради карманных денег, 28% школьников копят на необходимую покупку, 11% развивают жизненные навыки, например, независимость, уверенность и умение справляться с трудностями, 10% учатся управлять собственными финансами, 3% набираются рабочего опыта.

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