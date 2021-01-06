"Космический" фотоконкурс запустило "Самарское областное вещательное агентство" Анастасия Филатова

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В 2021 году исполняется ровно 60 лет с первого полета человека в космос - летчика СССР Юрия Гагарина. Самара считается космической столицей страны. Поэтому неслучайно в этом году город украсили тематически.



Так, возле стадиона "Самара Арена" обустроили планетарий под открытым небом и установили 10-метрового космонавта. А на площади имени В. В. Куйбышева "поселились" космопупс, а также герои мультфильма "Тайна третьей планеты".



"Самарское областное вещательное агентство" предлагает жителям губернии поучаствовать в конкурсе. Для этого всего лишь нужны фотоаппарат, доступ в интернет и, конечно, хорошее настроение. Что требуется от вас: найти в Самаре космический арт-объект, сфотографироваться с ним и прислать этот кадр нам.



Снимки необходимо выкладывать в комментариях под постом с конкурсом на странице "СОВА | sova.info Новости Самары и области" в соцсети ВКонтакте. Авторов лучших фото ждут интересные подарки и классные призы, передает sova.info.

Фото: Анастасия Филатова/sova.info