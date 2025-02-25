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Кошку Мусю, выброшенную одним из посетителей со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», спасли

25 февраля 2025 20:12
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По подозрению в совершении злодеяния задержан мужчина. В ходе допроса он заявил, что животное разозлило его тем, что «под ногами ходило».

Кошку Мусю, выброшенную одним из посетителей со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», спасли. Соответствующую информацию 25 февраля «Известиям» подтвердили волонтеры.

Волонтеры пытались спасти кошку и поднять ее со скал, где она пряталась. В итоге спасателю удалось поднять животное в сумке.

Мужчина сбросил кошку со смотровой площадки комплекса «Ласточкино гнездо», расположенного на высоте 40 м над морем, 23 февраля. Изначально сообщалось, что животное погибло, однако 25 февраля в пресс-службе «Ласточкиного гнезда» сообщили «Известиям», что Муся выжила.

Кошка жила на территории больше 10 лет и была одной из местных достопримечательностей.

По подозрению в совершении злодеяния задержан мужчина. В ходе допроса он заявил, что животное разозлило его тем, что «под ногами ходило».

Возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», мужчину поместили в медицинский стационар на 10 суток.

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