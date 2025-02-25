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Кошку Мусю, выброшенную одним из посетителей со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», спасли. Соответствующую информацию 25 февраля «Известиям» подтвердили волонтеры.

Волонтеры пытались спасти кошку и поднять ее со скал, где она пряталась. В итоге спасателю удалось поднять животное в сумке.

Мужчина сбросил кошку со смотровой площадки комплекса «Ласточкино гнездо», расположенного на высоте 40 м над морем, 23 февраля. Изначально сообщалось, что животное погибло, однако 25 февраля в пресс-службе «Ласточкиного гнезда» сообщили «Известиям», что Муся выжила.

Кошка жила на территории больше 10 лет и была одной из местных достопримечательностей.

По подозрению в совершении злодеяния задержан мужчина. В ходе допроса он заявил, что животное разозлило его тем, что «под ногами ходило».

Возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», мужчину поместили в медицинский стационар на 10 суток.