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Кошка Муся из петербургской библиотеки признана лучшей служебной кошкой России

8 июня 2021 23:41
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Лучшим служебным котом Петербурга стал Матрос Васильевич, живущий на судостроительном заводе «Северная верфь».

Кошка Муся, обитательница Центральной городской публичной библиотеке имени Владимира Маяковского в Петербурге, удостоилась звания лучшей служебной кошки России по итогам премии-переписи котов, которые «работают» в культурных учреждениях, магазинах и других организациях. Об этом во вторник, 8 июня сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» организатора конкурса — «Республики котов и кошек», объединяющей музей кошки и два котокафе в Петербурге, пишут "Известия".

«Всего в голосовании приняло участие 4166 человек. Абсолютный лидер открытого голосования, лучшая служебная кошка России — Муся (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, СПб)», — гласят итоги конкурса.

Лучшим служебным котом Петербурга стал Матрос Васильевич, живущий на судостроительном заводе «Северная верфь». Организаторы объявили победителей и лауреатов премии-переписи в ходе прямой трансляции на странице во «ВКонтакте».

В номинации «Мяузейный кот» гран-при досталось коту Пасу из Музея истории и культуры в Республике Коми. Звание лауреата I степени присудили Василию, обитателю музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» в Смоленске.

Гран-при среди театральных котов взял Федор из петербургского Театра дождей, а лучшим замковым котом жюри выбрало Филимона из Выборгского замка. Кот Томас из Научно-технического музея имени Бардина в Новокузнецке стал лучшим служебным котом Сибири. Особый диплом хранителя храма достался коту Тарлану из петербургского дацана.

Коты культурных учреждений также удостоились наград в номинациях «Библиокотики» и «Пушистые котрудники». Дипломы получили пушистые сотрудники библиотек, магазина, фотостудии. Лауреатом 1 степени в номинации «Душа котлектива» стал кот Моисей, живущий в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

 

Фото: vk.com/mayakovka_info/"Известия"

Теги: кошка Муся лучшая ЦГПБ Маяковского

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