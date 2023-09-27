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«Корпорация знаний»: для студентов торгово-экономического колледжа Самары прошёл «Марафон идей»

27 сентября 2023 16:24
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Молодежь Самарской области разрабатывает собственные социальные проекты вместе с «Корпорацией знаний».

Для студентов торгово-экономического колледжа Самары прошёл «Марафон идей» молодёжного проекта «Корпорация знаний». Участники встречи вместе с экспертами научились разрабатывать социальные проекты, которые в будущем могут быть реализовать в Самарской области.

«Марафон идей» – это серия обучающих мероприятий для молодёжи Самарской области. Во время встреч участникам проекта презентуют возможности конкурсной системы Росмолодежь.Гранты, а опытные эксперты проводят игру по социальному проектированию. В Самарском торгово-экономическом колледже тренинг для студентов колледжей и техникумов Самары провела Екатерина Снигирь, победительница конкурса Росмолодёжь.Гранты в 2020 и 2023 годах.

За время реализации «Марафона идей» было проведено 14 образовательных тренингов по социальному проектированию, в которых приняли участие более чем 800 участников со всей Самарской области.

Также проект «Корпорация знаний» совместно с Университетом «МИР» реализует программы повышения квалификации по социальному проектированию. Так, Марина Кириллова, одна из участников программы повышения квалификации «Основы социального проектирования» стала победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты» в 2023 году.

Проект «Корпорация знаний» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых». Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области совместно с ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

 

Фото - Агентство по реализации молодежной политики

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