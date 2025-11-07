Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября

122

20 ноября в Самаре состоятся мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области проведут консультации и ответят на интересующие вопросы:

- 10:00-13:00 – ул. Фасадная, 17а, ГКУ СО подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа в Куйбышевском районе (тел. 330 69 52);

- 15:00 – ул. Куйбышева, 95, Самарская публичная библиотека (тел. 310 31 79, 310 31 48);

- 15:00 – ул. Победы, 91, подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа в Советском районе (тел. 200 02 15).



Также ряд консультационно-просветительских мероприятий пройдет накануне: 18 ноября в 14:00 на базе ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В» (ул. Гагарина, 36, тел. 334 36 10) и 19 ноября в 15:00 на базе подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа в Промышленном районе (пр. Кирова, 242, тел. 997 03 01).

Фото: пресс-служба администрации Самары