В Самара ночью и днем дождь, температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С.
8 ноября в регионе ночью и днем местами дождь, до +10°С
Он подведет промежуточные итоги года, расскажет о ключевых направлениях работы и  ответит на вопросы жителей.
Прямой эфир с жителями проведет глава Советского района Самары Вадим Бородин
Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО.
В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта
Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.
Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.38
0.19
EUR 93.76
0.25
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября

7 ноября 2025 17:35
122
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.

20 ноября в Самаре состоятся мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области проведут консультации и ответят на интересующие вопросы:

- 10:00-13:00 – ул. Фасадная, 17а, ГКУ СО подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа в Куйбышевском районе (тел. 330 69 52);
- 15:00 – ул. Куйбышева, 95, Самарская публичная библиотека (тел. 310 31 79, 310 31 48);
- 15:00 – ул. Победы, 91, подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа в Советском районе (тел. 200 02 15).

Также ряд консультационно-просветительских мероприятий пройдет накануне: 18 ноября в 14:00 на базе ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В» (ул. Гагарина, 36, тел. 334 36 10) и 19 ноября в 15:00 на базе подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа в Промышленном районе (пр. Кирова, 242, тел. 997 03 01).

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
225
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
238
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
163
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
690
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
683
