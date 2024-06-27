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Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
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Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары

27 июня 2024 17:47
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В региональном этапе принимал участие 21 сыровар.

Сегодня в Самарской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар». Конкурс по пяти номинациям ежегодно организует Министерство труда и социальной защиты РФ. С 2018 года Самарская область неоднократно проводила федеральные этапы конкурсов, например, по номинациям «Лучший матрос речного флота», «Лучший пивовар», «Лучший ветеринарный фельдшер», «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ». В сентябре этого года на территории региона будут состязаться лучшие сыровары страны.

«Сыроварение – это молодая отрасль для нашего региона, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. – Первая вакансия сыровара в базе службы занятости появилась в 2019 году. Отрасль активно развивается и, чтобы популяризировать профессию, привлечь внимание к этому направлению производства, от Самарской области было предложено провести конкурс в номинации «Лучший сыровар». Наше предложение поддержали, и в сентябре мы проведем в регионе федеральный этап Всероссийского конкурса. Заявки от других регионов уже поступают. А сегодня наша задача выявить двух лучших сыроваров в Самарской области, которые достойно представят регион на федеральном этапе».

Площадкой для проведения конкурса стал Самарский аграрный университет. Это не первый опыт вуза по организации такого мероприятия.

«Огромное спасибо министерству труда за то, что доверили нам проведение такого конкурса, - сказал ректор Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков. – Мы уже проводили конкурс в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер», в нем были задействованы и студенты, и преподаватели. Это дало всплеск идей и эмоций, повысило популярность ветеринарного направления. Поэтому мы захотели провести конкурс по другой профессии. Конкурс среди сыроваров принесет новый опыт нашим студентам и нашему вузу».

В региональном этапе принимал участие 21 сыровар. Конкурс состоял из теоретического модуля и двух практических - производство сыра «Брынза» и определение физико-химических показателей качества молока.

«Мы в первую очередь занимаемся практикой, поэтому теория для нас даже более волнительна, - поделилась участница конкурса, глава КФХ Оксана Семкина. – Участие в конкурсе – это в первую очередь обмен опытом с коллегами, встреча единомышленников. Мы не чувствуем себя конкурентами, потому что у каждого свой ассортимент и свои клиенты. Мы скорее партнеры, которые готовы помочь друг другу».
Победители конкурса будут объявлены 2 июля. Федеральный этап конкурса планируется 20-21 сентября. Победитель федерального этапа получит денежное вознаграждение в один миллион рублей.

 

Фото предоставлено министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Теги: Мероприятия

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