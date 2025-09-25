Конкурс на лучшее содержание объекта потребительского рынка стартовал в Самаре

121

До 10 октября проходит районный этап, а с 13 октября по 24 октября – городской.

Участниками конкурса могут стать любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере потребительского рынка на территории Самары. Они смогут побороться за звание лучшего в пяти номинациях:

- Ярмарки, рынки, торговые центры

- Стационарные магазины

- Объекты общественного питания

- Объекты бытового обслуживания

- Нестационарные объекты потребительского рынка и услуг.

Как на районном, так и на городском этапе оцениваться будет внешнее санитарно-техническое состояние объекта, соответствие требованиям к оформлению фасада и вывески объекта, дизайн и световое оформление оконных витрин, наличие урн, мусоросборников, озеленение и благоустройство, использование малых архитектурные форм в оформлении прилегающей территории.

Заявки принимаются до 3 октября 2025 года в районных администрациях города.

Более подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте администрации города Самара https://www.samadm.ru/docs/official-publication/56070/?ysclid=mfyykd0d2o296619123.

Фото: администрация Самары