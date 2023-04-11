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Кондитер из Самары может выиграть миллион за свой торт во вьетнамском стиле

11 апреля 2023 12:17
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Кондитер из Самары может выиграть миллион за свой торт во вьетнамском стиле

На телеканале «Пятница!» продолжается сладкое реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамовым. В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей.  В новом, седьмом сезоне, кондитеры будут готовить сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других.

Так, на кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Вьетнама. 

Среди претендентов на победу оказалась 31-летняя Александра Оксюта из Самары. 

На встречу с Ренатом Агзамовым и членами жюри девушка принесла торт в виде вьетнамской лодочки из фисташкового бисквита и шоколадно-ореховой начинки. 

Удалось ли Александре из Самары достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 11 апреля, в 20:00 на телеканале «Пятница!».

 

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