Кондитер из Самары может выиграть миллион за свой торт в мальдивском стиле

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На телеканале «Пятница!» продолжается сладкое реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамовым. В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. В новом, седьмом сезоне, кондитеры будут готовить сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других.

Так, на кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Мальдив.

Среди претендентов на победу оказалась 29-летняя Кристина Костанян из Самары.

На встречу с Ренатом Агзамовым и членами жюри девушка принесла тропический торт с начинкой из черничного ганаша и клубничного мусса.

Удалось ли Кристине из Самары достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 25 апреля, в 20:00 на телеканале «Пятница!».