Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарчанка шла на красный и попала под машину
Самарчанка шла на красный и попала под машину
В Сызрани погиб Олег Токарев - заместитель руководителя городского комитета по строительству и архитектуре
В Сызрани погиб Олег Токарев - заместитель руководителя городского комитета по строительству и архитектуре
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в партнёрстве с МГПУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ открывает набор на магистерские программы для учителей
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в партнёрстве с МГПУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ открывает набор на магистерские программы для учителей
Треть самарцев проведет лето на даче
Треть самарцев проведет лето на даче
Кондитер из Самарской области испекла торт для английской королевы
Кондитер из Самарской области испекла торт для английской королевы
В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму.
В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму
АВТОВАЗ премирует сотрудников за вакцинацию от COVID-19
АВТОВАЗ премирует сотрудников за вакцинацию от COVID-19
В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»
В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кондитер из Самарской области испекла торт для английской королевы

17 июня 2021 13:00
79
Кондитер из Самарской области испекла торт для английской королевы

Жительница села Шигоны испекла торт для королевы Великобритании Елизаветы II. Десерт был приготовлен в рамках международного конкурса, посвященного юбилею королевской особы.

В кулинарном поединке участвовали 83 кондитера со всего мира. В финал вышли 28 человек. Трое из них - россияне. В числе лучших - жительница самарской губернии Алёна Некрасова. Уникальные торты бывшей сотрудницы налоговой службы иначе как произведениями искусства не назовёшь. После дебюта на дне рождения племянника, когда Алёна впервые испекла бисквит, потом стала заниматься авторскими тортами, сообщает ГТРК Самара.

О конкурсе ко дню рождения английской королевы девушка узнала в интернете. Написав владелице одной из кондитерских школ, Алёна получила приглашение.

«Сказать, что меня переполняют эмоции, это не сказать ничего. В первые секунды был шок. Не ошибка ли это? Точно ли мои глаза это читают?» - делилась эмоциями на своей странице в инстраграме кондитер.

К слову, подписчики девушки узнали о «королевском творении» лишь в день рождения монаршей особы.

«Самое сложное было молчать. Представляете? Несколько месяцев молчания. И вот сегодня в Официальный день Рождения Монарха, мы стартуем», - написала в блоге Алёна.

На приготовление торта ушло 2 дня. Больше времени заняло даже не приготовление крема и коржей, а поиск снимков Елизаветы II в сети. Торт – «копия» королевы в молодости. Элегантная шляпка, аккуратная причёска и стильная брошь на груди. Внутри - крем из шоколада и свежих сливок.

Сама Елизавета работу девушки из Шигон если и не пробовала, то наверняка видела. В конкурсных группах все сладкие творения отмечались хештегом с указанием официальной страницы монаршей особы. Поздравляя королеву в сети, создательница торта написала, что счастлива.

«Смех, восторг, слёзы. Было всё... Мне хотелось кричать на весь мир. Её величество, Елизавета, встречайте!», - поделилась радостью Алёна.

Фото: instagram.com/nekrasovaalenacake (Алёна Некрасова)

Теги: королева Елизавета торт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Торт создан по формату открытки.
14 июня 2021, 19:31
Женевские кондитеры сделали торт в честь предстоящего саммита Россия-США
Торт создан по формату открытки. В мире
656
В центре внимания
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
147
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
464
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
438
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
496
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
1631
Весь список