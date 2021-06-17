Кондитер из Самарской области испекла торт для английской королевы

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Жительница села Шигоны испекла торт для королевы Великобритании Елизаветы II. Десерт был приготовлен в рамках международного конкурса, посвященного юбилею королевской особы.

В кулинарном поединке участвовали 83 кондитера со всего мира. В финал вышли 28 человек. Трое из них - россияне. В числе лучших - жительница самарской губернии Алёна Некрасова. Уникальные торты бывшей сотрудницы налоговой службы иначе как произведениями искусства не назовёшь. После дебюта на дне рождения племянника, когда Алёна впервые испекла бисквит, потом стала заниматься авторскими тортами, сообщает ГТРК Самара.

О конкурсе ко дню рождения английской королевы девушка узнала в интернете. Написав владелице одной из кондитерских школ, Алёна получила приглашение.

«Сказать, что меня переполняют эмоции, это не сказать ничего. В первые секунды был шок. Не ошибка ли это? Точно ли мои глаза это читают?» - делилась эмоциями на своей странице в инстраграме кондитер.

К слову, подписчики девушки узнали о «королевском творении» лишь в день рождения монаршей особы.

«Самое сложное было молчать. Представляете? Несколько месяцев молчания. И вот сегодня в Официальный день Рождения Монарха, мы стартуем», - написала в блоге Алёна.

На приготовление торта ушло 2 дня. Больше времени заняло даже не приготовление крема и коржей, а поиск снимков Елизаветы II в сети. Торт – «копия» королевы в молодости. Элегантная шляпка, аккуратная причёска и стильная брошь на груди. Внутри - крем из шоколада и свежих сливок.

Сама Елизавета работу девушки из Шигон если и не пробовала, то наверняка видела. В конкурсных группах все сладкие творения отмечались хештегом с указанием официальной страницы монаршей особы. Поздравляя королеву в сети, создательница торта написала, что счастлива.

«Смех, восторг, слёзы. Было всё... Мне хотелось кричать на весь мир. Её величество, Елизавета, встречайте!», - поделилась радостью Алёна.

Фото: instagram.com/nekrasovaalenacake (Алёна Некрасова)