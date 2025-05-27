Компенсацию за купленные путевки в детские лагеря смогут получить родители в Самаре и области

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В 2025 году родители (законные представители) могут получить компенсацию за купленную путевку в лагеря, входящие в реестр лагерей и расположенные на территории Самарской области. Максимальная сумма компенсации составляет не более 14 914,20 рублей.



Путевка должна быть приобретена на заезд от 14 дней. Компенсации подлежат фактические дни пребывания ребенка в лагере, но не более 21 дня.



Важно отметить, что воспользоваться можно только одной из следующих мер поддержки за счет средств областного бюджета:

- получение бесплатной путевки через комплексные центры социального обслуживания населения (дети участников специальной военной операции, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации);

- приобретение путевки с частичной оплатой родительского взноса через систему бронирования путевок на региональном портале государственных услуг;

- оформление компенсации за уже приобретенную путевку.



За компенсацией необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства в течение месяца со дня оказания услуги по отдыху и оздоровлению, но не позднее 30 сентября текущего календарного года.

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