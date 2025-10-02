Компания из Безенчукского района стала крупнейшим производителем филамента в России

155

В Безенчукском районе вот уже 6 лет ведет свою работу уникальное для Самарской области производство. Компания «Стар Пласт» занимается выпуском филамента – высококачественного пластика для 3D-принтеров. Работа на предприятии ведется круглосуточно, 30 сотрудников обслуживают линии, занимаются упаковкой и реализацией продукции. Начинали с небольших объемов, в 2024 году компания вышла на промышленные масштабы. Сегодня в сутки здесь выпускают до 800 кг филамента.

«Мы поставляем продукцию по всей России, а также в Беларусь и Казахстан. Это и оптовые продажи, и реализация на маркетлейсах, а также участвуем в госзакупках. Основные наши потребители – это НИИ, образовательные учреждения, промышленные предприятия, – рассказывает генеральный директор «Стар Групп» Вячеслав Стебнев. – Сейчас мы работаем над производством собственных катушек, которые применяются для намотки пластика, так как доставка несет большие логистические и финансовые затраты».

Предприятие демонстрирует высокие результаты производительности. «Стар Пласт» занимает 3 место в стране по объему производства филамента, а также 4 строчку – по объему продаж на маркетплейсах.

Сейчас на предприятии работают две полностью автоматизированные линии. Увеличить объемы производства помог льготный заем, который оформили в Гарантийном фонде Самарской области.

«Мы видим, что государство предоставляет возможности для бизнеса и стараемся пользоваться ими. До конца кода планируем заручиться поддержкой регионального Государственного фонда развития промышленности. Финансирование поможет нам закупить новые производственные линии, расширить площади. Таким образом, мы планируем утроить нашу производительность», – дополняет Вячеслав Стебнев.

Компания активно помогает военнослужащим СВО, отправляя на передовую собственную продукцию. Там, на 3D-принтерах изготавливают специальное оборудование и детали для ремонта техники и др.

В Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению и выходу на экспорт.

«В Самарской области действует широкая линейка программ поддержки начинающих и действующих предпринимателей – это возможность быстро и успешно стартовать со своим проектом и масштабировать существующий бизнес. Каждый может обратиться в центр «Мой бизнес» и получить комплексную консультацию, сопровождение и наиболее актуальные инструменты для ведения предпринимательской деятельности», – рассказал зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Узнать о действующих мерах господдержки можно на портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» региона.

Фото: Минэкономразвития Самарской области