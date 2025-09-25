Компания «Фитнес десерты» из Тольятти развивается с господдержкой

131

Самарская область продолжает укреплять репутацию региона с динамично развивающимися высокотехнологичными производствами. Одним из них является компания «Фитнес десерты» из Тольятти.

Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания.

Ежегодно завод производит более 100 миллионов единиц продукции: батончики, брауни, пончики, бисквиты и многое другое. Предприятие активно расширяется: сегодня здесь функционируют две производственные площадки, на которых трудятся свыше 500 сотрудников.

«Мы очень активно развиваемся в последние 5 лет. Это стало возможным благодаря получению в 2021 году статуса резидента ТОР «Тольятти». Господдержка – важная часть нашего развития, в региональных институтах развития бизнеса мы получаем консультации, пользуемся услугами, которые помогают нашему предприятию расти и развиваться», – отмечает Антон Заикин, директор ООО «Фитнес десерты».

В 2025 году запустится новая автоматическая линия, где будут выпускаться новые разновидности батончиков. С закупкой оборудования помог заем регионального Фонда развития промышленности в размере 40 млн рублей.

«Предприятие показывает успехи в развитии, в качестве продукции, в расширении ассортимента. При поддержке АПИ компания планирует модернизировать производственные мощности, приобрести и ввести в эксплуатацию современную автоматическую линию по производству специализированных пищевых продуктов», – рассказал Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Внешнеэкономическая деятельность компании «Фитнес десерты» была отмечена на федеральном уровне. Бренд «Fitness SHOCK» недавно одержал победу в престижном конкурсе «Знай наших» в номинации «Здоровая еда», а также в партнерской номинации от Российского экспортного центра.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться – по тел. 8(846)375-03-05.

Узнать все о инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Они работают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области