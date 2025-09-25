Компания «Фитнес десерты» из Тольятти развивается с господдержкой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Целью его визита в страну было паломничество.
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения.
Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
«Народная премия» – это проект, призванный отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие родного региона.
Федеральный конкурс «Народная премия» для бизнеса впервые пройдет в Самаре
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Компания «Фитнес десерты» из Тольятти развивается с господдержкой

25 сентября 2025 18:32
131
Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания.

Самарская область продолжает укреплять репутацию региона с динамично развивающимися высокотехнологичными производствами. Одним из них является компания «Фитнес десерты» из Тольятти.

Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания.

Ежегодно завод производит более 100 миллионов единиц продукции: батончики, брауни, пончики, бисквиты и многое другое. Предприятие активно расширяется: сегодня здесь функционируют две производственные площадки, на которых трудятся свыше 500 сотрудников.

«Мы очень активно развиваемся в последние 5 лет. Это стало возможным благодаря получению в 2021 году статуса резидента ТОР «Тольятти». Господдержка – важная часть нашего развития, в региональных институтах развития бизнеса мы получаем консультации, пользуемся услугами, которые помогают нашему предприятию расти и развиваться», – отмечает Антон Заикин, директор ООО «Фитнес десерты».
В 2025 году запустится новая автоматическая линия, где будут выпускаться новые разновидности батончиков. С закупкой оборудования помог заем регионального Фонда развития промышленности в размере 40 млн рублей.

«Предприятие показывает успехи в развитии, в качестве продукции, в расширении ассортимента. При поддержке АПИ компания планирует модернизировать производственные мощности, приобрести и ввести в эксплуатацию современную автоматическую линию по производству специализированных пищевых продуктов», – рассказал Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Внешнеэкономическая деятельность компании «Фитнес десерты» была отмечена на федеральном уровне. Бренд «Fitness SHOCK» недавно одержал победу в престижном конкурсе «Знай наших» в номинации «Здоровая еда», а также в партнерской номинации от Российского экспортного центра.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться – по тел. 8(846)375-03-05. 

Узнать все о инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Они работают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
25 сентября 2025, 14:12
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок. Спорт
188
Только за последние две недели МТК были признаны три резидента технопарка «Жигулёвская долина».
23 сентября 2025, 14:25
Статус малой технологической компании получили 86 предприятий Самарской области
Только за последние две недели МТК были признаны три резидента технопарка «Жигулёвская долина». Новости Тольятти
431
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".
22 сентября 2025, 17:39
В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти". Общество
414
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
189
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
243
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
227
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
218
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
417
