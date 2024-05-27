Комитет ГД рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе и искусстве

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Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, которыми, в частности, предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках, РИА Новости.

Сумма штрафов может составить:

от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией для физлиц;

от 10 до 30 тысяч с конфискацией для должностных лиц;

от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для предпринимателей без образования юридического лица;

от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для юридических лиц.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Как уточнил депутат Сергей Леонов в беседе с РИА Новости, классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений.

Парламентарий уточнил, что если в произведении наркотики будут показаны с негативной стороны, то вопросов к такому искусству не возникнет.