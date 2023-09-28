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Команды из Самарской области стали финалистами Международной телевизионной лиги МС КВН

28 сентября 2023 16:57
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По итогам конкурсов в финал лиги прошло 7 команд, среди них «Волга» и «Клевер».

24-25 сентября в Минске (Республика Беларусь) прошли полуфинальные игры Международной лиги МС КВН. В которых приняли участие три команды из Самарской области: «Волга», СГСПУ, «Клевер», СТАМП им. Козлова и «Ниче Такие», Самара.

На этапе 1/2 за путевку в финал боролись 14 команд со всей России и Республики Беларусь. Команды сыграли «приветствие», «биатлон» и «музыкальный номер». По итогам конкурсов в финал лиги прошло 7 команд, среди них «Волга» и «Клевер».

«Мы очень счастливы представлять Самарскую область в телевизионной Международной лиге КВН, будучи единственными представителями целой системы среднего профессионального образования в России. Мы со всей ответственностью подходим к подготовке выступления.» - участники команды КВН «Клевер».

Команды приняли участие в играх при поддержке Правительства Самарской области и Министерства образования и науки Самарской области.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

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