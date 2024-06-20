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Команда Самары против Вассермана и Поташева: в Москве пройдет финал Знание.Игра: Чемпионата России по «Что? Где? Когда?»

20 июня 2024 16:11
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Заключительная игра в Москве соберет 75 команд из 27 регионов России.

30 июня на площадке Международной выставки-форума “Россия” состоится финал Знание.Игра: Чемпионата России по «Что? Где? Когда?» среди всех любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. За право попасть на итоговую игру боролись команды из 49 регионов России. Самарскую область представит команда «Б-52».

Чемпионат проводится Обществом «Знание» в партнерстве с правообладателем бренда «Что? Где? Когда?» Продюсерским центром «Игра-ТВ».

Заключительная игра в Москве соберет 75 команд из 27 регионов России. Наравне с интеллектуалами со всех уголков страны в финале примут участие «звездные» команды ведущих российских вузов и крупных российских компаний. Так, к соревнованию присоединятся коллективы Сбера и Яндекса, а также команды выдающихся игроков «Что? Где? Когда?» Максима Поташева и Анатолия Вассермана. Все участники финала были определены по итогам онлайн- и офлайн- турниров Знание.Игра, турниров «Что? Где? Когда?» в рамках фестивалей интеллектуальных игр «Знание.Игра – ВДНХ», межрегиональных фестивалей интеллектуальных игр, а также отдельного отборочного турнира для лучших команд крупнейших российских компаний, который был проведен в феврале 2024 года.

В финале пройдет основной турнир по игре «Что? Где? Когда?», а также игры в форматах «Лига Знаний» и «Интеллектуальная матрица». Мероприятие проходит в рамках Дня Молодежи, генеральным партнером которого выступает Российское общество «Знание».

«Наш масштабный интеллектуальный проект, начало которому было положено еще осенью 2023 года, подходит к завершению. За это время в нем приняли участие сотни тысяч школьников, студентов и любителей интеллектуальных игр всех возрастов, которые продемонстрировали свои ум и эрудицию, навыки взаимодействия в команде и стремление к победе. Здесь, на площадке Выставки “Россия”, побывали игроки почти из всех уголков нашей необъятной страны. В предстоящем финале вновь сразятся лучшие из лучших – представители крупнейших российских компаний, ведущих российских вузов и, конечно, команды настоящих звезд «Что? Где? Когда?». Уверен, что турнир получит свое продолжение, став неотъемлемой частью культуры интеллектуальных соревнований для игроков», — комментирует генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Чемпионат проходит при партнерстве авиакомпании «Аэрофлот», профессионального Футбольного Клуба ЦСКА, Компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково), сети магазинов и сервисов для домашних животных ООО "Четыре Лапы".

Напомним, что Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?», вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: «"Что? Где? Когда?": школы и колледжи» — для школьников 5–11 классов и учащихся ссузов; «"Что? Где? Когда?": университеты» — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; «"Что? Где? Когда?": открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет.


Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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