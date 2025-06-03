Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»

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Торжественная церемония награждения финалистов первого Всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем» прошла в Национальном центре «Россия» 1 июня, в Международный день защиты детей.

Конкурс видеоэссе «Мечты о будущем» проводился впервые и объединил около 4 000 ребят со всей страны. Проект стал площадкой для размышлений молодого поколения о завтрашнем дне. На церемонию награждения в Национальном центре «Россия» приехали 100 финалистов вместе с кураторами – участники 20 команд из всех федеральных округов.

Команда Самарской области «Самар-чики +1» стала победителем в категории 14-16 лет. Кроме того, специальный приз, подготовленный партнером конкурса – экосистемой по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России ArtMasters, также достался команде нашего региона.

Юные участники конкурса посетили Национальный центр «Россия» – постоянную экспозицию «Путешествие по России», представляющую все федеральные округа страны, архитектурную выставку «Рождение масштаба», и новую культурно-просветительскую площадку «Молодежь и дети в Пространстве возможностей». Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах от писателей-фантастов, а также узнали больше о технологиях и искусственном интеллекте.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова объявила, что конкурс станет ежегодным, а число номинаций будет увеличено.

В творческих состязаниях приняли участие школьники и студенты из всех 89 регионов России. Конкурс «Мечты о будущем» призван вдохновить молодежь на размышления о будущем и познакомить с творчеством писателей-фантастов. Задачей участников стало создание видеоэссе, начинающегося со слов: «Мы хотим создать такое будущее, в котором...», с обязательной отсылкой к произведениям научной фантастики из рекомендованного списка. Специально для конкурса его подготовили Российская государственная библиотека для молодежи и Совет по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России при участии издательской группы «Эксмо-АСТ».

Конкурс является спутником Международного симпозиума «Создавая будущее» и призван поддерживать интерес к проектированию будущего, вовлекая в этот процесс детей и молодежь.

Фото предоставлено организаторами Всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»