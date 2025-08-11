Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»

118

9 августа в Перми состоялось торжественное закрытие финала нового общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд) для работающей молодёжи. В церемонии награждения принял участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми. Всего в отборочных мероприятиях приняли участие 16 тысяч человек с 394 предприятий округа.

Участники окружного этапа соревновались в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах.

Игорь Комаров пообщался с финалистами проекта «МолоТ» и побывал на его площадках. Так, на территории Пермского президентского кадетского училища прошел комбинированный марш-бросок, включающий преодоление общевойсковой единой полосы препятствий, стрельбу из пневматического оружия и метание гранаты, оказание медицинской помощи и другие элементы военной подготовки.

На церемонии закрытия полпред поздравил финалистов проекта, отметил их командный дух, отдельно поблагодарил за участие молодые семьи с детьми: «У нас очень большая страна, большой округ, поэтому важно, что каждый из вас вносит свой посильный вклад в их развитие и с душой относится к тому, что происходит вокруг. Все вы – победители. Я хочу вас поблагодарить и поздравить с завершением первого крупномасштабного общественного проекта для работающей молодёжи не только в Приволжском федеральном округе, но и нашей стране». Он также наградил победителей общекомандного зачёта, по итогам которого 1 место заняла Удмуртская Республика, 2 место получила Самарская область, 3 место – Пермский край. С подробными результатами можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте.

Напомним, по итогам регионального этапа в сборную команду Самарской области вошли представители предприятий ООО «Тольяттикаучук», ООО «Нова», ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Авиакор-авиационный завод».

Накануне в Пермском крае прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО, на котором под председательством Игоря Комарова обсудили поддержку работающей молодёжи.

«Мы сейчас находимся в уникальной ситуации: за всю историю современной России минимальный уровень безработицы при огромном спросе на рабочую силу. Молодёжь отличается высокой мобильностью. Поэтому существует очень большой комплекс вопросов, которым нужно уделять внимание, чтобы эта мобильность была не во вред, а наоборот, чтобы люди приходили и работали. Это особенно важно с учётом значения Приволжского округа для всей страны, в том числе нашей промышленности и сельского хозяйства, – сказал Игорь Комаров. – Достойной заработной платы зачастую недостаточно, молодые специалисты заинтересованы в карьерных перспективах, предоставлении жилья, условиях для занятий спортом и культурно-массового досуга».

На заседании также обсудили создание на предприятиях молодёжных советов, которые позволяют молодым людям активно участвовать в жизни организаций и влиять на решение важных вопросов. По словам Игоря Комарова, лидерами по количеству молодёжных советов на предприятиях являются Татарстан (около 130), Чувашия и Пермский край (более 90), Самарская и Нижегородская области (более 60).

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил представителей регионов ПФО за поддержку Пермского края в голосовании за Молодёжную столицу страны. В течение 20 дней пять городов-финалистов соревновались за это почетное звание: Пермь, Омск, Томск, Хабаровск и Новый Уренгой. В народном голосовании победила Пермь, набрав 325 941 голос и опередив Омск на 568 голосов. В голосовании активное участие приняли жители Самарской области, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО