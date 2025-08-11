Я нашел ошибку
Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»

11 августа 2025 17:47
118
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.

9 августа в Перми состоялось торжественное закрытие финала нового общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд) для работающей молодёжи. В церемонии награждения принял участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми. Всего в отборочных мероприятиях приняли участие 16 тысяч человек с 394 предприятий округа.

Участники окружного этапа соревновались в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах.

Игорь Комаров пообщался с финалистами проекта «МолоТ» и побывал на его площадках. Так, на территории Пермского президентского кадетского училища прошел комбинированный марш-бросок, включающий преодоление общевойсковой единой полосы препятствий, стрельбу из пневматического оружия и метание гранаты, оказание медицинской помощи и другие элементы военной подготовки.

На церемонии закрытия полпред поздравил финалистов проекта, отметил их командный дух, отдельно поблагодарил за участие молодые семьи с детьми: «У нас очень большая страна, большой округ, поэтому важно, что каждый из вас вносит свой посильный вклад в их развитие и с душой относится к тому, что происходит вокруг. Все вы – победители. Я хочу вас поблагодарить и поздравить с завершением первого крупномасштабного общественного проекта для работающей молодёжи не только в Приволжском федеральном округе, но и нашей стране». Он также наградил победителей общекомандного зачёта, по итогам которого 1 место заняла Удмуртская Республика, 2 место получила Самарская область, 3 место – Пермский край. С подробными результатами можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте.

Напомним, по итогам регионального этапа в сборную команду Самарской области вошли представители предприятий ООО «Тольяттикаучук», ООО «Нова», ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Авиакор-авиационный завод». 

Накануне в Пермском крае прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО, на котором под председательством Игоря Комарова обсудили поддержку работающей молодёжи.

«Мы сейчас находимся в уникальной ситуации: за всю историю современной России минимальный уровень безработицы при огромном спросе на рабочую силу. Молодёжь отличается высокой мобильностью. Поэтому существует очень большой комплекс вопросов, которым нужно уделять внимание, чтобы эта мобильность была не во вред, а наоборот, чтобы люди приходили и работали. Это особенно важно с учётом значения Приволжского округа для всей страны, в том числе нашей промышленности и сельского хозяйства, – сказал Игорь Комаров. – Достойной заработной платы зачастую недостаточно, молодые специалисты заинтересованы в карьерных перспективах, предоставлении жилья, условиях для занятий спортом и культурно-массового досуга».

На заседании также обсудили создание на предприятиях молодёжных советов, которые позволяют молодым людям активно участвовать в жизни организаций и влиять на решение важных вопросов. По словам Игоря Комарова, лидерами по количеству молодёжных советов на предприятиях являются Татарстан (около 130), Чувашия и Пермский край (более 90), Самарская и Нижегородская области (более 60).

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил представителей регионов ПФО за поддержку Пермского края в голосовании за Молодёжную столицу страны. В течение 20 дней пять городов-финалистов соревновались за это почетное звание: Пермь, Омск, Томск, Хабаровск и Новый Уренгой. В народном голосовании победила Пермь, набрав 325 941 голос и опередив Омск на 568 голосов. В голосовании активное участие приняли жители Самарской области, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

