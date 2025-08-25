Команда Самарской области прибыла на финал чемпионата «Профессионалы» в Калугу

199

Сборная Самарской области отправилась на Финал Чемпионата «Профессионалы». Соревнования пройдут с 25 по 30 августа в Калуге и объединят участников основной возрастной категории в 22 компетенциях промышленного блока.

Наш регион представят четыре финалиста: Яна Алборова (Тольяттинский социально-педагогический колледж), компетенция «Охрана труда». Эксперт-наставник — Сергей Устименко; Виктория Боярова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция «Промышленный дизайн». Эксперт-наставник — Альбина Габбасова; Ангелина Мартынова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция «Технологии моды». Эксперт-наставник — Галина Бузлова; Александр Пляшешников (Поволжский государственный колледж), компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Эксперт-наставник — Владислав Ромаданов.

Каждый из участников прошёл путь — от регионального этапа до национального финала, подтвердив высокий уровень профессионального образования региона. Впереди ребят ждут несколько дней напряжённой работы, проверки знаний и практических навыков.

«Финалисты чемпионата — это молодые люди, которые завтра будут определять лицо экономики нашего региона и всей страны. Их успех — отражение не только таланта и труда, но и высокого уровня подготовки в колледжах и техникумах Самарской области. Настоящие победы рождаются там, где есть упорство и поддержка опытных коллег. В год 85-летия СПО особая благодарность наставникам, которые сохраняют преемственность профессиональных традиций, соединяя многолетний опыт с современными требованиями рынка труда», — подчеркнула заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Развитие среднего профессионального образования в Самарской области пользуется значительным вниманием. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

Чемпионат «Профессионалы», реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», в 2025 году проходит масштабно: финальные испытания разделены между тремя регионами страны — Нижним Новгородом (инновационные и креативные компетенции), Калугой (промышленные компетенции) и Санкт-Петербургом (компетенции образования, сервиса, производства и инженерных технологий).

По итогам первого финала в Нижнем Новгороде Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству участников, а также в десятку лидеров по количеству медалей.

Фото: ЦПО Самарской области