Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Были представлены: рок-опера «Распятая юность» и музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».
Самарская филармония встретила артистов Луганского академического музыкально-драматического театра им.М.Голубовича
К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья.
В Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
Команда операторов БПЛА и участник «Школы героев» Матвей Мартемьянов из Самары показали высший пилотаж перед Владимиром Путиным на стратегических учениях «Запад-2025»

17 сентября 2025 18:30
155
Команда народного предприятия «Буревестник» стала одним из участников масштабных маневров, успешно выполнив учебно-боевые задачи как на земле, так и в воздухе.

В ходе активной фазы совместного стратегического учения «Запад-2025», проходившего на полигоне Мулино Нижегородской области, высокий профессионализм продемонстрировали военные специалисты из Самары. Команда народного предприятия «Буревестник» стала одним из участников масштабных маневров, успешно выполнив учебно-боевые задачи как на земле, так и в воздухе.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами России Владимир Путин лично наблюдал за практическими действиями войск, осмотрел задействованную современную технику и пообщался с представителями иностранных делегаций. В своем выступлении Президент отметил, что учение было направлено на отработку элементов по безусловной защите суверенитета и территориальной целостности Союзного государства, а его планы построены с учетом опыта специальной военной операции.

Учения «Запад-2025», завершающие совместную подготовку ВС России и Белоруссии в 2025 году, стали беспрецедентными по масштабу: они проходили с 12 по 16 сентября на 41 полигоне. В них были задействованы 100 тысяч военнослужащих, около 10 тысяч единиц современной техники, в том числе 333 летательных аппарата и 247 кораблей. В маневрах приняли участие воинские контингенты и оперативные группы из семи государств, включая Народную Республику Бангладеш, Республику Индию, Исламскую Республику Иран и ряд других стран.

На этом фоне ярко проявили себя специалисты самарского народного предприятия «Буревестник». Их работа в составе коалиционной группировки войск была отмечена высочайшим уровнем подготовки и слаженности действий. 

В числе участников самарской команды – Матвей Мартемьянов - выпускник первого потока программы «Школа героев», которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев». 

«Участие в стратегических военных учениях «Запад-2025» имеет огромное значение как для профессиональной подготовки военнослужащих, так и для укрепления обороноспособности нашей страны. Мы всему миру показали, что синхронно, как одно целое, можем работать как на земле, так и в небе. По поручению Президента страны и при поддержке правительства Самарской области был создан НПЦ БАС в г. Тольятти. Инструкторы и связисты по FPV команды НП «Буревестник» из г. Самара показали максимально слаженную работу в небе, и это хороший опыт для наших парней. Мы делаем правое дело! Победа будет за нами», - отметил Матвей Мартемьянов.

Успешное выступление команды из Самары на учениях «Запад-2025» подтверждает статус нашего региона как одного из ключевых центров разработки и применения передовых военных технологий в России.

 

Фото из архива народного предприятия «Буревестник»

Теги: Самара

