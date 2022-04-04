Команда Молодёжного форума ПФО «iВолга» презентовала концепцию юбилейного Форума

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В Подмосковье на базе Мастерской управления «Сенеж» завершилась стратегическая сессия с дирекциями всероссийских и окружных молодёжных форумов. В мероприятии приняли участие представители молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга».

В рамках сессии состоялся пул проектных, аналитических и образовательных мероприятий на темы формирования форумной программы. Представители дирекции «iВолги» совместно с представителями Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) обсудили образовательные результаты форума, определили задачи форумной кампании, продумали наследие «iВолги» и разработали систему работы с участниками. Результатом сессии стала защита концепций молодёжных форумов.

«Такой формат презентации-защиты концепции состоялся впервые. Для нас это возможность рассказать об «iВолге» разным целевым группам: и партнерам, и потенциальным участником форума. По итогам выступления к нам поступило большое количество вопросов, предложений о форматах сотрудничества. В период проведения стратегической сессии мы смогли презентовать наработки нашей команды, обменялись опытом и получили обратную связь, к которой обязательно прислушаемся и заберем в работу», – рассказала директор молодёжного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк.

В 2022 году молодёжный форум ПФО «iВолга» проводится в 10-ый раз. Основной темой юбилейного Форума станет «Единство народов России». С 21 по 29 июля очную образовательную программу по 9 направлениям пройдут 1900 участников. Резидентов ждет насыщенная культурно-спортивная программа, развитие «мягких навыков» (SoftSkills), дополнительные модули OpenSpace и сразу несколько конкурсов проектов.

Традиционно на «iВолге» будет работать Инклюзивный городок, а фишками юбилейного форума станут специальные этнокультурные площадки, например, этногастрономия и этномаркет, которые познакомят участников с многообразием и уникальностью народов России.