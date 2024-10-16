Команда ГУ МЧС СО завоевала бронзу в соревнованиях по гиревому спорту в ПФО

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В межрегиональных соревнованиях, прошедших в городе Саратове, приняли участие представители 14 субъектов Приволжского федерального округа. Соревнования по гиревому спорту – часть Спартакиады Приволжского федерального округа МЧС России.

За призовые места в личном и командном зачётах состязались около 100 спортсменов в шести весовых категориях.

По итогам состязаний сборная команда Самарской области заняла 3 место на пьедестале почета, 1 место - у команды Пермского края, второе – у команды Кировской области.

В личном зачете победителем в весовой категории свыше 85 кг также стал сотрудник 31 пожарно-спасательного отряда Главного управления Николай Усатов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.





Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области