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Количество вакансий в Самарской области сократилось на 26%

8 июня 2022 11:24
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Количество вакансий в Самарской области сократилось на 26%

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в регионах Приволжского федерального округа.

По данным hh.ru, в ПФО в мае текущего года было открыто 122,5 тысячи вакансий – это на 23% меньше, чем в мае 2021 года, и на 5% меньше, чем в апреле 2022 года.

Наиболее сильное падение год к году среди регионов ПФО продемонстрировала Республика Марий Эл: количество предложений о работе сократилось на 35% по сравнению с маем 2021-го.

В Самарской области год к году среднее количество предложений о работе снизилось на 26%, а месяц к предыдущему месяцу – на 7%, до 16 тыс. вакансий.

По сравнению с маем 2021 года в Самарской области сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (-91%), «Автобизнес» (-74%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-69%), «Управление персоналом, тренинги» (-62%). При этом в пяти сферах количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в профобласти «Инсталляция, сервис» (49%), добывающей отрасли (+28%) и в индустрии красоты и фитнеса (+27%).

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