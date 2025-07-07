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Количество вакансий с переобучением увеличилось на 36% за год

7 июля 2025 11:11
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Количество вакансий с переобучением увеличилось на 36% за год

Рынок труда меняется: в отраслях экономики, которым особенно требуется рабочая сила, компании адаптируют процессы, чтобы нанимать сотрудников без опыта и обучать их прямо на рабочем месте. Так бизнес решает проблему нехватки кадров, а у соискателей появляется шанс освоить профессию с нуля. Аналитики Авито Работы зафиксировали, что в I полугодии 2025 года количество вакансий с возможностью переобучения на платформе выросло на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом интерес соискателей к таким предложениям растет еще быстрее — в первой половине 2025 года число откликов на вакансии с обучением увеличилось в 1,5 раза (+51%) за год.

Закономерно, этот тренд особенно заметен в различных отраслях промышленности, транспортной сфере, логистике и строительстве. Значительнее всего за последний год выросло число предложений с возможностью обучения для сварщиков — работников, занимающихся соединением металлических конструкций. При сравнении данных за I полугодие 2024/2025 число вакансий с возможностью освоить эту специальность с нуля выросло в 2,3 раза (+132%), а после обучения специалисты могут рассчитывать в среднем на 123 232 руб/мес при графике «полный день».

Транспортная отрасль тоже адаптируется: число вакансий с возможностью переподготовки для железнодорожников, отвечающих за движение составов и состояние путей, за год увеличилось также в 2,3 раза (+125%). Средние предлагаемые кандидатам зарплаты здесь составляют 63 312 руб/мес при условии полной занятости.

Пищевая промышленность тоже не отстает от трендов: к примеру, в первой половине 2025 года работодатели отрасли разместили в 2,1 раза (+110%) больше вакансий для жиловщиков мяса с обучением, чем за тот же период в 2024. Эти работники, отвечающие за разделку туш и подготовку мясных продуктов, после обучения могут рассчитывать в среднем на зарплату в 86 850 руб/мес за полный рабочий день.

Больше предложений с возможностью обучения появилось также в сфере ремонта и строительства — в I полугодии текущего года работодатели предлагали малярам профессиональную подготовку за счет компании на 86% чаще, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения для опытных мастеров при полной занятости достигают 110 898 руб/мес.

Фасовщики — еще одна профессия, где переобучение стало нормой. За год вакансий с обучением для этих специалистов стало на 84% больше. Работодатели охотно берут новичков, ведь фасовщики нужны везде — от пищевых производств до логистических центров, где они отвечают за упаковку и подготовку товаров к отгрузке. При этом вчерашним ученикам за полный рабочий день готовы предложить в среднем 80 924 руб/мес.

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