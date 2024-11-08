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Количество вакансий для сотрудников автосервисов выросло на 29%

8 ноября 2024 12:59
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Количество вакансий для сотрудников автосервисов выросло на 29%

Аналитики Авито Работы изучили динамику вакансий в сфере продажи и обслуживания автомобилей в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что количество предложений для работников автосервисов о работе за год выросло на 29%. При этом средние предлагаемые зарплаты составили 103 821 рублей в месяц, что на 12% выше, чем в октябре прошлого года.

Самыми востребованными специалистами оказались автоэлектрики. Число вакансий для таких специалистов увеличилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата на этой позиции составила 114 319 рублей в месяц за полный рабочий день.

На втором месте по росту спроса работодателей оказались соискатели на позицию автомеханика — число вакансий выросло на 45%. Средняя зарплата для новых сотрудников в октябре составила 113 419 рублей. Автомеханики занимаются диагностикой, ремонтом и обслуживанием автомобилей. Эти специалисты могут работать как с легковыми авто, так и с грузовиками.

Замыкает тройку лидеров профессия автослесаря. За год количество вакансий для этой специальности выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем представителям этой профессии предлагали 98 371 рублей в месяц за полный рабочий день. Автослесари часто сосредотачиваются на ремонте и замене механических компонентов автомобиля, таких как подвеска, рулевое управление и другие части, требующие физической сборки и разборки.

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