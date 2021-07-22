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Количество самозанятых в регионе превысило число индивидуальных предпринимателей

22 июля 2021 14:08
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Поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта «Развитие малого предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на оперативном совещании Правительства региона.

Поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта «Развитие малого предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - подчеркнул ранее в своем Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход введен с 2020 года и уже показал свою востребованность. Сейчас в Самарской области зарегистрировано 66 100 самозанятых, что превосходит количество индивидуальных предпринимателей в регионе – 64 158.

В топ-5 видов деятельности по количеству плательщиков налога на профессиональный доход вошли: транспорт – 11,6%, строительство – 7,46%, прочие услуги – 7,1%, услуги салонов красоты – 6,8%, услуги репетиторов – 2,4%.

«Самозанятые наравне с предпринимателями могут пользоваться всем комплексом мер поддержки – от консультационных услуг, образовательных программ до получения финансовой поддержки и продвижения продукции. Гарантийным фондом Самарской области разработаны специальные финансовые продукты для самозанятых в виде займа до 500 тыс. рублей сроком до двух лет по ставке от 2,75%. Одной из важных мер поддержки для самозанятых является продвижение продукции. С 1 июня 2021 года по поручению губернатора мы запустили онлайн-каталог продукции самозанятых в формате витрины. Каталог размещен на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru и содержит информацию о самозанятых, их продукции и услугах», – рассказал министр.

По словам Богданова, подать заявку можно буквально в один клик, заполнив небольшую анкету на сайте, консультанты регионального центра помогут подобрать фотографии и составить описание для последующих успешных продаж.

Также начинающим предпринимателям предоставляется имущественная поддержка в виде организации рабочего места в коворкинге, который находится в региональном центре «Мой бизнес».

 

Теги: поддержка Самозанятые

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