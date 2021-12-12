Ко Дню Конституции РФ и Дню прав человека в регионе прошла правовая игра для студентов - будущих правозащитников

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Достоевский однажды написал о главном качестве, которое отличает русского человека. О чем идет речь? Над этим и другими вопросами - о правах и обязанностях, о честности и уважении, о целях и смыслах жизни - задумались студенты юридических факультетов вузов Самарской области.

10 декабря 2021 года, в День прав человека, впервые, по инициативе Уполномоченного по правам человека Ольги Дмитриевны Гальцовой, прошла интеллектуальная игра на знание российских и международных правовых законов.

На новой молодежной площадке Общественного центра Сбера встретились шесть команд шести вузов: "Адвокаты Паскаля" - Самарский национальный исследовательский университета имени Королева; "Lex, ius, aequum - закон, право, справедливость"; "Имеем право" - Самарский государственный экономический университет; "МИРовые студенты" - Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка"; "Фемида" - Самарский филиал Московского городского педагогического университета; "Люди ФСИНем" - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний.

Приветствуя участников, Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова поздравила студентов с Днем прав человека и предстоящим Днем Конституции, отметив необходимость правовых знаний не только для профессионального сообщества, но и для каждого человека.

- Правовое просвещение граждан – одна из основных задач как для Уполномоченного по правам человека, так и для вас, уважаемые будущие юристы, поскольку вам предстоит защищать интересы людей, общества, восстанавливать нарушенные права. Интеллектуальная игра, которую мы сегодня представляем, направлена на проверку знаний Конституции Российской Федерации, Всеобщей Декларации прав человека. Мне приятно видеть вашу заинтересованность, ваши открытые взгляды. Поделюсь, что буквально позавчера мы провели Урок права для учеников 56-ти школ нашего региона и, признаюсь, активность молодежи обнадеживает! Чем грамотнее будете вы, молодые люди, правозащитники, тем выше благополучие нашего общества, - сказала Ольга Гальцова.

В ходе игры прозвучали видео вопросы - с экрана к участникам обратилась Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова: "Во многих документах, закрепляющих права и свободы записано, что человек имеет право на труд, вознаграждение за него на отдых. В каком документе декларировано право на развлечения?". Командам пришлось немного поспорить, однако ответ прозвучал верный: "В Конвенции о правах ребенка".

Игра была эмоциональной. Участники продемонстрировали высокий уровень знаний, в полуфиналах команды шли практически вровень и для определения финалистов дважды были заданы дополнительные вопросы. В финале встретились команды "Адвокаты Паскаля" (СамГУ имени Королева) и "Имеем право" (СГЭУ). До последней минуты интеллектуальный турнир держал болельщиков в напряжении - зрителями стали участники, не вышедшие в финал, но горячо переживающие за исход игры.

В итоге победу одержали студенты Самарского государственного экономического университета - команда "Имеем право".

- Свои права необходимо знать, поскольку люди склонны быть ведомыми, когда не ориентируются в сфере права и порядка. Незнание может привести к тому, что кто-то этим воспользуется - примеров в истории есть. Такой праздник как сегодня - для нас важен как для юристов, для граждан правового государства, это исторический на самом деле момент, который, я уверена, станет новым этапом для нашего профессионального и личностного роста - поделилась участника команды "Имеем право" Валерия Кравцова.

Награждая победителей, Ольга Дмитриевна Гальцова, процитировала Достоевского - главным качеством русского человека классик видел "чувство справедливости и жажду ее". Уполномоченный по правам человека пожелала студентам, юристам всегда быть честными и действовать согласно Закону и голосу совести.

Команда победителей была награждена Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Всем участникам вручены книги по саморазвитию, юридической практике.

Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических мер при количестве участников менее 50 человек и при наличии у каждого QR-кода.

Фото: пресс-служба УПЧ СО