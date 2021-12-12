Я нашел ошибку
Главные новости:
Несовершеннолетний пассажир автомобиля   «Skoda» погиб на месте ДТ.
Смертельное ДТП в Исаклинском районе: на встречной полосе столкнулись автомобили «Skoda» и «Mercedes-Benz»
Федор Конюхов совершил более 40 различных экспедиций: морских и сухопутных.
Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с 70-летним юбилеем
В Самаре за сутки скончались 342 человека.
Где в регионе подтверждено 717 новых случаев коронавирусной инфекции
Встретились шесть команд шести вузов.
Ко Дню Конституции РФ и Дню прав человека в регионе прошла правовая игра для студентов - будущих правозащитников
Самарчанка ударила пожилую мать утюгом
Самарчанка ударила пожилую мать утюгом
В Самарской области разрешили охотиться на кабанов
В Самарской области разрешили охотиться на кабанов
Игорь Осинькин: Такие победы, как сегодня, особенно приятные
Игорь Осинькин: Такие победы особенно приятные
В Самаре на озере Гатном под лед провалился мужчина
В Самаре на озере Гатном под лед провалился мужчина
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.01
EUR 83.12
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ко Дню Конституции РФ и Дню прав человека в регионе прошла правовая игра для студентов - будущих правозащитников

12 декабря 2021 14:28
193
Встретились шесть команд шести вузов.

Достоевский однажды написал о главном качестве, которое отличает русского человека. О чем идет речь? Над этим и другими вопросами - о правах и обязанностях, о честности и уважении, о целях и смыслах жизни - задумались студенты юридических факультетов вузов Самарской области. 

10 декабря 2021 года, в День прав человека, впервые, по инициативе Уполномоченного по правам человека Ольги Дмитриевны Гальцовой, прошла интеллектуальная игра на знание российских и международных правовых законов. 

На новой молодежной площадке Общественного центра Сбера встретились шесть команд шести вузов: "Адвокаты Паскаля" - Самарский национальный исследовательский университета имени Королева; "Lex, ius, aequum - закон, право, справедливость"; "Имеем право" - Самарский государственный экономический университет;  "МИРовые студенты" - Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка"; "Фемида" - Самарский филиал Московского городского педагогического университета; "Люди ФСИНем" - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний. 

Приветствуя участников, Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова поздравила студентов с Днем прав человека и предстоящим Днем Конституции, отметив необходимость правовых знаний не только для профессионального сообщества, но и для каждого человека. 

- Правовое просвещение граждан – одна из основных задач как для Уполномоченного по правам человека, так и для вас, уважаемые будущие юристы, поскольку вам предстоит защищать интересы людей, общества, восстанавливать нарушенные права. Интеллектуальная игра, которую мы сегодня представляем, направлена на проверку знаний Конституции Российской Федерации, Всеобщей Декларации прав человека. Мне приятно видеть вашу заинтересованность, ваши открытые взгляды. Поделюсь, что буквально позавчера мы провели Урок права для учеников 56-ти школ нашего региона и, признаюсь, активность молодежи обнадеживает! Чем грамотнее будете вы, молодые люди, правозащитники, тем выше благополучие нашего общества, - сказала Ольга Гальцова.  

В ходе игры прозвучали видео вопросы - с экрана к участникам обратилась Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова: "Во многих документах, закрепляющих права и свободы записано, что человек имеет право на труд, вознаграждение за него на отдых. В каком документе декларировано право на развлечения?". Командам пришлось немного поспорить, однако ответ прозвучал верный: "В Конвенции о правах ребенка". 

Игра была эмоциональной. Участники продемонстрировали высокий уровень знаний, в полуфиналах команды шли практически вровень и для определения финалистов дважды были заданы дополнительные вопросы. В финале встретились команды "Адвокаты Паскаля" (СамГУ имени Королева) и "Имеем право" (СГЭУ). До последней минуты интеллектуальный турнир держал болельщиков в напряжении - зрителями стали участники, не вышедшие в финал, но горячо переживающие за исход игры.  

В итоге победу одержали студенты Самарского государственного экономического университета - команда "Имеем право". 

- Свои права необходимо знать, поскольку люди склонны быть ведомыми, когда не ориентируются в сфере права и порядка. Незнание может привести к тому, что кто-то этим воспользуется - примеров в истории есть. Такой праздник как сегодня - для нас важен как для юристов, для граждан правового государства, это исторический на самом деле момент, который, я уверена, станет новым этапом для нашего профессионального и личностного роста - поделилась участника команды "Имеем право" Валерия Кравцова. 

Награждая победителей, Ольга Дмитриевна Гальцова, процитировала Достоевского - главным качеством русского человека классик видел "чувство справедливости и жажду ее". Уполномоченный по правам человека пожелала студентам, юристам всегда быть честными и действовать согласно Закону и голосу совести. 

Команда победителей была награждена Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Всем участникам вручены книги по саморазвитию, юридической практике. 

Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических мер при количестве участников менее 50 человек и при наличии у каждого QR-кода. 

 

Фото:   пресс-служба УПЧ СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
216
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
612
О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований.
10 декабря 2021  22:05
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга
1730
Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов.
10 декабря 2021  19:04
Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»
929
10 декабря в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Полномочный Представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.
10 декабря 2021  18:04
Игорь Комаров провел совещание о мерах по противодействию распространения COVID-19 в Самарской области
984
Весь список