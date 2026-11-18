17 ноября глава города Самары Иван Носков передал ключи от 30 новых квартир детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и гражданам, переселяемым из аварийного жилья. В церемонии приняли участие заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин и исполняющий обязанности прокурора Самары Валерий Прытков.



«В первую очередь хочу поблагодарить прокуратуру города Самары и Следственный комитет Самарской области за честность, неравнодушие и принципиальность. Ни один ключ не выдается без тщательной проверки соблюдения законности, каждая квартира полностью соответствует всем требованиям. Выдавая новые квартиры жителям аварийных и ветхих домов, мы ускоряем их снос, а значит, скоро в Самаре не останется ветхого фонда, город станет современным мегаполисом, но сохранит свою историчность и индивидуальность. Только за этот год полностью расселены и готовы к сносу уже 58 авариек. Особые слова поддержки — тем ребятам, которые когда-то лишились близких, но не сломались и выросли достойными, серьезными, честными людьми, в том числе и благодаря опекунам. Пусть новый дом станет для вас местом тепла и благополучия», – сказал глава города Самары Иван Носков.



На сегодняшний день самарцам из числа детей-сирот предоставлено уже 364 квартиры, еще 94 человека получат жилье до конца года. Пятеро приобрели квартиры в собственность по жилищным сертификатам. Всего в 2026 году на обеспечение жильем этой категории граждан из областного бюджета выделено более 700 миллионов рублей.



«Помощь гражданам в обеспечении жильем — наша общая задача, и сотрудники следственного управления принимают в этом самое непосредственное участие. Мы внимательно следим за развитием ситуации в жилищной сфере, всегда готовы дать свою компетентную оценку, готовы к обсуждениям и совместному поиску и решению возникающих проблем», – сказал заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин.



Из аварийных домов в 2026 году в Самаре уже расселено 152 семьи — 123 из них получили новые квартиры в жилых комплексах Кировского и Куйбышевского районов, еще 29 выбрали вместо жилья денежное возмещение. К новогодним праздникам ключи от новых квартир вручат еще 287 семьям.



«Поздравляю всех, кто сегодня получает ключи. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта первая собственная квартира — надежная опора в самостоятельной жизни. Для семей, которые в этом году переезжают из аварийного жилья, это новые безопасные и комфортные условия. Во многом сегодняшнее событие — результат согласованной работы администрации города, прокуратуры и других ведомств, – сказал и.о. прокурора города Самары Валерий Прытков. – Прокуратура Самары продолжит следить за тем, чтобы расселение аварийного жилья шло в срок, а жилищные права граждан соблюдались неукоснительно».



После церемонии глава города Иван Носков, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин и исполняющий обязанности прокурора Самары Валерий Прытков посетили самарцев, которые переехали в новое жилье. Например, двухкомнатную квартиру площадью 61 квадратный метр с изолированными комнатами уже обживает семья Марии Муратовой.



«Новоселье — настоящее событие для нашей семьи! Я была на личном приеме у главы города Ивана Николаевича Носкова: обращалась по жилью, рассказывала, в каких условиях мы живем в аварийном доме — и вопрос решился. Раньше мы с тремя детьми жили в очень стесненных условиях, а теперь получили квартиру просторнее прежней — со всеми удобствами, теплую, с чистым и светлым ремонтом. Микрорайон тоже радует: здесь хорошие детские площадки, недалеко водоемы, до центра города ходит общественный транспорт. Огромное спасибо всем, благодаря кому этот переезд состоялся», — поделилась Мария Муратова.