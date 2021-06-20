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Клуб самарских дайверов «Dive Zone Club» занялся очисткой дна Волги
Клуб самарских дайверов «Dive Zone Club» занялся очисткой дна Волги
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Клуб самарских дайверов «Dive Zone Club» занялся очисткой дна Волги

20 июня 2021 22:56
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Клуб самарских дайверов «Dive Zone Club» занялся очисткой дна Волги

Клуб самарских дайверов «Dive Zone Club» еще в 2017 году облюбовал для обучения новичков берег Волги в районе спуска Барбошина поляна. Место хорошее, если с суши смотреть. А под водой – не видно дна, все завалено мусором. Поэтому вместе с тренировками занялись еще и очисткой дна. В этом году к акции подключился самарский региональный оператор ЭкоСтройРесурс. Совместный субботник прошел успешно, и участники решили сделать его ежегодным.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, Волгу традиционно считают главной водной артерией страны, но в последнее время с не меньшим основанием она претендует на обидное название «главная сточная канава». В нее попадает 38 процентов всех российских стоков. Сейчас, вроде бы, спохватились: запущены две федеральные программы "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных ресурсов". В Самарской области к 2025 году построят или реконструируют 29 очистных сооружений, четыре из них уже сданы в эксплуатацию. Говорят, что удалось на 16% снизить объемы неочищенных стоков. 

Но работа предстоит еще огромная. Поэтому любая помощь в ней просто неоценима, как простых добровольцев, так и таких вот клубов и предприятий. В выигрыше останутся все: ведь это мы, жители области, будем дышать чистым воздухом, купаться в чистой реке и с удовольствием у костерка на берегу смаковать уху из ароматной рыбы.

Фото: https://pbs.twimg.com/media/EYdvIbRVcAEwhau.jpg:large

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