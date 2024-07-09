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Клуб директоров Самарской области подвел итоги конкурса «Инновационные лидеры Самарской области»

9 июля 2024 14:19
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С момента основания, Клуб особое внимание уделяет вопросам инновационной деятельности на предприятиях ведущих отраслей.

Союз профессиональных управляющих «Клуб директоров Самарской области» (КДСО) объединяет около 230 действительных членов и партнеров, руководителей средних и крупных предприятий различных отраслей экономики Самарской области. С момента основания, Клуб особое внимание уделяет вопросам инновационной деятельности на предприятиях ведущих отраслей.

В 2024 году КДСО приступил к реализации конкурса «Инновационные лидеры Самарской области» среди промышленных и сервисных предприятий. Тактическая цель проекта – повысить мотивацию  руководителей компаний к новациям в технологической и управленческой сферах. Стратегическая цель – определить организации и людей, заинтересованных в формировании важного инструмента опережающего социально-экономического развития: инновационно-промышленного кластера, способного выполнить особые государственные заказы с помощью региональной кооперации основанной на мультиагентном принципе.

В текущем году был проведен пилотный вариант конкурса, а его результат  продемонстрирован 15 июня на Интеллектуальной Ярмарке организованной КДСО и Высшей Школой Международного Бизнеса Самарского Университета им. академика С.П. Королева, которая осуществляет  образовательное обеспечение инновационного развития производственных, управленческих и клиентских процессов  предприятий СО. Конкурсная комиссия под руководством вице-президента Клуба, А.В. Сергиенко определила победителей трех кластеров:

Медицинских и фармакологические технологии – ИДК «Мать и дитя», главный врач М.Т. Тугушев

Строй-индустрии – компания «Бизнес Транс Сервис», генеральный директор В.Б. Сердюк

Производства промышленного оборудования – Самарский завод электромонтажных изделий, генеральный директор М.И. Шаров

В 2025 году Клуб планирует привлечь к Конкурсу представителей девяти ведущих кластеров СО:

Автомобилестроительного 

Аэрокосмического            

Нефтегазохимического    

Производства промышленного оборудования

Медицинских и фармакологических технологий

Агро-пищевого

Транспортно-логистического

Строй-индустрии

Беспилотных систем

Клуб Директоров приглашает руководителей предприятий выше перечисленных кластеров принять участие в конкурсе «Инновационные лидеры Самарской области».

 

Фото:   КДСО

 

 

 

 

Теги: Самара

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